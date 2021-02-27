شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الاستثمارات الحكومية بخطة 2021/2022 بينها مشروعات "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الدولة فى خطتها للعام المالى الجديد 2021 / 2022، زيادة الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعلى رأسها المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، الذى يتم تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

ويأتى المحور الرئيسى للحكومة فى خطتها التنموية هو العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، من خلال تنفيذ برامج تأهيل الترع، وإقامة الطرق وصيانتها، وتنفيذ رؤية مصر 2030، الذى يضم الاستدامة البيئية، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

ونرصد ما يستهدف عمله خلال العام الجديد فى إطار مبادرة حياة كريمة:

- العمل على خفض متوسط مُعدل الفقر بـ14%.

- تحسين مؤشر جودة الحياة ويتمثل فى "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" ب20%

- تحسين معدل التغطية بالخدمات الصحية بـ18%.

- تحسين معدل التغطية بالخدمات التعليمية، وخدمات الصرف الصحى.

- تتضمن المرحلة الثانية تطوير 1376 قرية بـ 51 مركزا على مستوى الجمهورية.

- تأهيل 7000 كم من الترع بإجمالى تكلفة تبلغ 17,5 مليار جنيه.

- استكمال تنفيذ شبكة الطرق القومية بواقع 13 مشروعا لتكلفة تصل لـ 13 مليار.

- توجيه الاعتمادات اللازمة لدخول مستشفيات الخدمة بالانتهاء من تنفيذ 23منهم.

- التوسع فى تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات.

- تطوير مجموعة من المستشفيات النموذجية لتكون نواة للتأمين الصحى الشامل

- التوسع فى إتاحة العيادات الطبية المتنقلة، وميكنة المستشفيات الجامعية.

