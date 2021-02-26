شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: تحركنا لشراء لقاح كورونا قبل إنتاجه وحريصون على تنويع مصادره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن مصر تحركت قبل أن يتم إنتاج لقاحات وتعاقدت مع المؤسسات الصحية الدولية، والمنوط بهم توفير وتوزيع وإتاحة اللقاحات لدول العالم، وبدأ يصل إلى مصر مجموعة من اللقاحات، وما وصل إلى مصر 3 مجموعات من اللقاحات، من بينها اللقاح الصينى واسترازينيكا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة dmc: "مصر أجرت العديد من الدراسات على اللقاحات التى حصلت عليها، ومن المقرر أن تصلنا دفعات أخرى من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة، وسيكون هناك 20 مليون جرعة، ونؤكد مرة أخرى أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيعمل على زيادة الإصابات من جديد".

وقال: "الدولة تنبهت إلى ضرورة تنويع مصادر الحصول على اللقاحات، حتى نتمكن أن نحصل على أكبر قدر من اللقاحات، وهناك نوعين من الأنفلونزا فى العالم، أحد هذين النوعين، يحتاج إلى تغير فى اللقاحات، لذلك نجد لقاحات الأنفلونزا تتغير سنويا، ونقول ذلك لأنه قد يحدث تغير فى فيروس كورونا لأنه من الفيروسات التاجية".

وتابع: "حتى الآن العالم يتحدث عن مفعول لقاح كورونا، البعض يقول 3 أشهر، والبعض الأخر يتحدث عن 6 أشهر، وهناك من يتحدث عن أكثر، ومن يحدد ذلك هو قدرة الإنسان نفسه ومناعته".