شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تعلن تطعيم 2078 من الكوادر الطبية بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم تطعيم ١٠٢٠ فرد من الفرق الطبية بأقسام العزل بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، بالجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا حتي الآن، ليصل إجمالي ما تم تطعيمهم بالمحافظة ٢٠٧٨ من الكوادر الطبية، حيث سبق وأن تم تطعيم ٥٥٨ بمستشفيات العزل بالمحافظة، و٥٠٠ بمستشفيات الجامعة، وذلك بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية بالمستشفيات قبل التطعيم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هناك جهود مكثفة من قبل الفرق الطبية بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واستمرارا للجهود المبذولة في مجابهة أزمة كورونا.

وفي ذات السياق أشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تطعيم ٤٤٦ فرد حتى الآن بالجرعة الثانية من لقاح كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة الفرق الطبية بمستشفيات محافظة الشرقية.