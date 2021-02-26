شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بالقاهرة يعلن سلبية عينته بتحليل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السفير أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، خضوعه لإجراء فحص كورونا وتبين سلبية إصابته بالفيروس، ونشر على حسابه بموقع "تويتر"، صورة من نتيجة التحاليل الذى أجراه أمس 25 من فبراير الجاري، وعلق قائلا: "اللهم لك الحمد".



سفير السعودية على تويتر

وجاءت الرسالة لنتيجة فحص السفير اسامة النقلى: "عزيزي صاحب الهوية المنتهية بـ7700 وزارة الصحة تبلغك بأن نتيجة فحص كورونا كوفيد التى اجريت لك بتاريخ 25 فبراير 2021 سلبية وغير مصاب، ويجب عليك الالتزام باحترازات التباعد الاجتماعي".



نص نتيجة تحليل كورونا

وفى وقت سابق، كشف السفير أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة لدول العربية، عن صورة له مع ابنه عبد العزيز، حيث نشر عبر ستورى حسابه على إنستجرام، صورة مع ابنه، صحبها بتعليق: "القانونى عبد العزيز أسامة نقلى".

وكان السفير السعودى أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، قد كشف عن صورة له من فترة طفولته، نشرها من خلال هاشتاج #صورتك-وانت-صغير، مسترجعا ذكريات هذه المرحلة العمرية المبكرة.

السفير أسامة نقلى، استعاد ذكريات فترة شبابه، حيث نشر السفير "نقلى" صورته التى تعود لـ40 عاما على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" وعلق عليها قائلا: "سجل أول جواز دبلوماسى اقتنيته وكنت منتشياً به، قبل أن أدرك أن الدبلوماسية ليست رفاهية أو نزهة أو رحلة استجمام.. أو كما قال نزار عبيد مدنى، هى رحلة بذل وعطاء، وجهد متواصل، وعمل دؤوب، وثقافة ممتدة ومتجددة كالنهر، وثراء واسع فى التجربة، ورصيد كبير من الخبرة العملية والعلمية".