شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة كبيرة في قطاع التعليم بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن هناك طفرة كبيرة متكاملة في قطاع التعليم بالمحافظة.. سواء في مستوى التعليم أو الأبنية التعليمية.. مشيرا إلى تخفيض الكثافة في الفصول بالانشاءات والمبانى الجديدة أو التوسعات في المدارس القائمة لقبول كل من هو في سن التعليم على مستوى المحافظة .

وأعلن المحافظ، في تصريح صحفي، أنه في اطار الاهتمام بقطاع التربية والتعليم والاستعداد للعام الدراسى الجديد يتم توفير المنشآت اللازمة لقبول جميع أبناء المحافظة بالمدارس في مختلف المراحل التعليمية ومنع التكدس.. حيث يتم التوسع في فصول الكى جى والمدارس التجريبية لتلبية احتياجات أولياء الأمور في التحاق أبنائهم بها.. منوها إلى أن منظومة التعليم في التجريبيات على مستوى المحافظة تسير بشكل منتظم بفضل العاملين بها، وأنه توجد عدد 4 مدارس تجريبية فقط على مستوى المحافظة، وأنه جارى العمل على انشاء مبنى للمدرسة اليابانية وافتتاحها العام القادم كنوع جديد من التعليم المتميز داخل المحافظة ولتلبية احتياجات المواطنين .

وأضاف المحافظ أنه حريص على توفير المرافق الخدمية لجميع المواطنين في مختلف المجالات.. خاصة في قطاعى التعليم والصحة باعتبارهما الأساس في التنمية البشرية للفرد من حيث تعليمه ورعايته صحيا .

واشاد المحافظ مجددا بالمنظومة الجديدة للتعليم التي أقرتها الدولة ووزارة التربية والتعليم بسبب ظروف كورونا، وأنها في مصلحة كل من: الطالب والمعلم، وتؤدى إلى استفادة الطلاب خبرات ومعلومات جديدة.. مما يصب في صالح دعم العملية التعليمية وفقا لمقتضيات التطور العلمى على مستوى العالم والدول المتقدمة .

وأشار إلى تنفيذ مشروعات في قطاع التعليم والأبنية التعليمية بتكلفة حوالى 335 مليون جنيها خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2020.. حيث تم تنفيذ عدد 67 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية ما بين ابتدائى وتعليم أساسى واعدادى وثانوى عام وفنى موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.. إلى جانب مبانى خدمية للادارات التعليمية خلال نفس الفترة، وجارى تنفيذ وتوسعة 7 مدارس أخرى.. علاوة على مدرسة تم اسنادها للانشاء، وهناك مدرسة سيتم انشائها وتوسعة 3 مدارس أخرى جارى البت فيها عن طريق الهيئةالعامة للأبنية التعليمية، وهناك عدد 5 مدارس تم صيانتها بتمويل من الهيئة.. إلى جانب ترميم عدد 7 مدارس أخرى بتمويل من مديرية التربية والتعليم .

ومن جهة أخرى.. تم وضع حجر الأساس لاقامة عدد مدرستين خلال احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر.. وهما: المدرسة اليابانية بالعريش، والمدرسة الثانوية الصناعية بالحسنة لخدمة وسط سيناء .

ومن جانبه.. أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم مؤخرا اعتماد مبلغ 3.5 ملايين جنيها لتوفير الأثاث المدرسى واعداد المدارس للعام الدراسى الجديد .