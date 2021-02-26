شكرا لقرائتكم خبر عن لينا شاكر تطالب من الجميع الدعاء لها في حربها ضد السرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منذ قليل المذيعة لينا شاكر إصابتها بمرض السرطان، وطلب من الجميع الدعاء لها بظهر الغيب، كما طالبت العديد من الصفحات الشخصية لأصدقاء المذيعة في الهيئة الوطنية للإعلام، بالدعاء لها بالشفاء من المرض.

وتعمل لينا في قناة النايل لايف ومن أشهر برامجها هو «اسهر معانا»، وقد نشرت الاعلامية صور لها عبر صفحة فيسبوك بشعرها وأخرى بدون شعر.

‏يذكر أن لينا شاكر أعلنت أنها تعيش حربها مع مرض السرطان، وتلقت الموضوع ببساطة وإيمان وقوة وتفاؤل وابتسامة بسيطة تملأ وجهها.