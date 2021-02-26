شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلي للطريق الدائرى الأوسطى بالاتجاه القادم من 6 أكتوبر للبدرشين 25 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة انه في إطار إسراع وتيرة الأعمال الإنشائية الخاصة بالطريق الدائري الأوسطي من حيث وضع الطرق الاسفلتيه وتركيب بلدورات الطريق و الجزيرة الوسطى و البلاطات الخرسانية الخاصة بمنازل ومطالع الطريق تحديدا في المنطقة الواقعة نطاق مركز ومدينه البدرشين بطول ما يقرب من 8 كيلو متر وتسهيلا علي الشركة المنفذة للإسراع من وتيرة الاعمال وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة فانه سيتم اجراء غلق كلي للطريق الدائري الاوسطي نطاق مدينه 6 اكتوبر في الاتجاه القادم من مدينه 6 اكتوبر اتجاه مناطق البدرشين و القاهرة والعين السخنة فقط تحديدا بمحيط المنطقه الكائنة اعلى تقاطع طريق الفيوم مع الطريق الدائري الاوسطي وذلك لمده 25 يوم ابتداء من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 26 / 2 /2021 وحتى يوم الاثنين الموافق 22 / 3 /2021 .

وأشارت محافظه الجيزة ان الإدارة العامة لمرور الجيزة قد قامت بتجهيز التحويلة المرورية اللازمة وهي

اولا:- (مركبات النقل ذات الاحجام الكبيرة ) القادمة من مدينه 6 اكتوبر وترغب في السير للطريق الدائرى الأوسطي اتجاه مناطق القاهرة والعين السخنة تسلك طريق الفيوم الصحراوي وصولا حتى الطريق الاقليمي واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة .

ثانيا:- (المركبات الخاصة والنقل ذات الحجم الصغير) القادمة من مدينه 6 اكتوبر وترغب بالسير اتجاه مناطق القاهرة والعين السخنة تسلك طريق الواحات وصولا حتى الطريق الدائري القوس الغربي واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة .

واوضحت محافظه الجيزة بان الشركة المنفذة سوف تقوم بوضع كافه وسائل الامن الصناعي بمواقع الغلق الكلي وفي بداية التحويلة المرورية وبمحيط منطقة الاعمال كما ستقوم الادارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع .