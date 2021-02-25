شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين جامعة أسوان والاتحاد الرياضى للجامعات لتنظيم ملتقى السياحة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية التربية الرياضية بأسوان الملتقى الدولي للسياحة الرياضية آفاق وطموحات (أسوان أحلى) خلال الفترة من 18 – 20 مارس 2021، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالأنشطة الرياضية، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية ( الرياضة أمن قومي).

وفي هذا الشأن وقع الاتحاد الرياضي للجامعات وجامعة أسوان اتفاقية تعاون بين إدارة الملتقى والأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة التابعة للاتحاد؛ بهدف إقامة دورات تدريبية على هامش الملتقى لأعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة أسوان.

شهد توقيع الاتفاقية الدكتور صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، ود.هشام محمد الجيوشى سكرتير عام الاتحاد، و أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد، و الدكتور عادل محمد عبد المنعم مكي عميد كلية التربية الرياضية بأسوان والأمين العام للملتقى.