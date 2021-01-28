شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تحدد موعد بدء إمتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، موعد انطلاق ماراثون إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، وذلك يوم السبت ٢٠ من فبراير القادم بجميع كليات الجامعة.

جاء ذلك اليوم خلال ترأسه إجتماع مجلس الجامعة الذي عقد بمعهد تكنولوجيا المعلومات ( iTi ) بمقر الجامعة الجديدة بالكوامل، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة وضع خطة منظمة لأعمال الإمتحانات من خلال المتابعة المستمرة من قبل إدارة الجامعة وعمداء الكليات، بالإضافة إلى التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المتعارف عليها لمواجهة إنتشار فيروس «كورونا المستجد» حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المنظومة التعليمية بالجامعة.

ومن جانبه، قال الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم البدء في إعلان الجداول ونشرها إلكترونياً على موقع الجامعة والكليات، إلى جانب تجهيز بوابات التعقيم على المداخل الرئيسية بمقري الجامعة القديم والجديد، وتوفير الكاشف الحراري لقياس درجة الحرارة للطلاب قبل الدخول لأداء الاختبارات، وكذلك تجهيز اللجان وتطهيرها بشكل يومي بأدوات التعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات، مع ضمان التهوية الجيدة للجان، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان داخلها، لافتا إلى أنه سيتم تقليل أعداد الطلاب باللجان، وتنظيم المقاعد بحيث يراعي تحقيق التباعد فيما بينها، مع التنبيه على إرتداء الكمامة الطبية بشكل إجباري لجميع الطلاب والمراقبين ورؤساء اللجان.