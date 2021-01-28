شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مركز للتجميل والتغذية العلاجية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ، خاصة أنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، حيث أشار إلى أنه كلف الدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجى، والدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز ومدينة بني سويف ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط مركز للتجميل والتغذية العلاجية بمدينة بني سويف «بدون ترخيص» تديره طبيبة بيطرية، بداخله أدوية غير مرخصة ومستحضرات تجميل مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية تأمين صحي، وتم تحرير محضر بالغلق للمركز واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.