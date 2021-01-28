شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الفيوم» تعلن توقف خدمة الخط الساخن ١٢٥ بسبب عطل بالسنترال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم في بيان اعلامي لها اليوم الخميس الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢١، وقف خدمة الخط الساخن ١٢٥ بسبب عطل فنى بالسنترال الرئيسي التابع للشركة المصرية للاتصالات، وجاري التواصل والمتابعة مع المسؤولين من أجل الانتهاء من إصلاح الأعطال وعودة الخدمة مرة أخرى من أجل تلقي شكاوى المواطنين حول مياه الشرب والصرف الصحي.