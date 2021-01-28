شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 365 غرامة فورية وغلق 189 منشأة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، أنه تم خلال يومين متتالين تحرير 365 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة الطبية، وكذلك إغلاق 189 منشأة مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بإجمالي 554 مخالفة.

وأشار إلى أنه تم غلق 52 محل تجاري و4 ورش و13 كافيه ومطعم وقهوة، فضلا عن فض 47 سرادق فرح وعزاء وفض 65 سوق بنطاق المحافظة، وكذا تم إغلاق 8 مراكز تعليمية بنطاق الوحدات المحلية وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة.

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتي أقرتها وزارة الصحة، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة وتكثيف الحملات المرورية بنطاق المحافظة للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء حفاظا الصحة العامة للمواطنين.