شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقم الطبي بـ «عزل ملوي» يحتفل بالتطعيم بلقاح كورونا رافعين «علم مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الطاقم الطبي بمستشفي عزل ملوي، جنوب المنيا، عن سعادتهم، بالتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، لجميع الأطقم الطبية والعاملين داخل المستشفى، وأشادوا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحرص على رعاية الأطقم الطبية أولا، ثم الفئات الأولى بالتطعيم .

وعبر الدكتور فرج هنداوي، مدير المستشفى، والدكتور إبرام سليمان، أخصائي مكافحة العدوى، عن فرحة وسعادة الأطقم الطبية، برفع علم مصر، والتلويح به أمام إحدى أبواب المستشفى .

كان المحافظ اللواء أسامة القاضي، قد قام بزيارة للمستشفي حرص خلالها على متابعة عملية التلقيح للأطقم الطبية، استمع لشرح آلية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح، كما شهد المحافظ مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي .

وقدم المحافظ الشكر للأطقم الطبية بمستشفى عزل ملوي، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمناً دورهم الايجابي في الوقوف صفاً واحداً للتصدي لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، انه سوف يستمر التطعيم بلقاح فيروس كورونا عن طريق المنظومة المميكنه لصرف اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية.