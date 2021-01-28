شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير ترعة بني سلامة بمنشأة القناطر.. ورفع 225 طن مخلفات بالبدرشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنّت محافظة الجيزة، الأربعاء، حملة مكبرة لرفع اشغالات مركز ومدينة أوسيم حيث تم رفع ٤١٥ طن من مخلفات القمامة اليومية على مستوي المدينة وشملت قري البراجيل وبرطس والكوم الاحمر وبشتيل .

وفي مركز ومدينة البدرشين تم رفع ٢٢٥ طن من مخلفات القمامة شملت حملات النظافة قري أبورجوان والمرازيق بمنطقة مساكن كفر زهران قرية مزغونة خلف سوق الاثنين ومقلب الثانوية ونقطة المطحن، كما تم تجريد وتمهيد طريق مصر أسيوط السريع بقريه مزغونة، كما تم تجريد طريق مصر اسيوط من اول الشوبك حتي الطريق القديم .

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تم فض سوق ذات الكوم وأبوغالب حرصآ على سلامة وآمن المواطنين، وجار استكمال أعمال توسعه طريق وردان كفر أبوالحديد ومتابعة أعمال تبطين ترعه فهمى وكفر حكيم ورفع ناتج تطهير ترعه بنى سلامه بواقع 100 طن وفي إطار تجميل وتطوير مداخل القري الانتهاء من عمل مسلة مدخل الشون بقرية أبوغالب.