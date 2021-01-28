شكرا لقرائتكم خبر عن بيل جيتس: استثمرنا 1.75 مليار دولار في أزمة كورونا.. والأمريكيون السود أكثر عرضةً للإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الملياردير الأمريكي الشهير بيل جيتس وزوجته ميلندا الرسالة السنوية لهما عن أعمال مؤسستهما الخيرية.

كان من أهم الأرقام التي وردت في الرسالة أن المؤسسة استثمرت في 2020 نحو ١.٧٥ مليار دولار لمكافحة كوفيد 19، وتم توجيه أغلب هذا المبلغ إلى إنتاج وشراء الإمدادات الطبية اللازمة للمواجهة.

وقالا إن نحو ١. ٥ مليار تلميذ حول العالم عجزوا عن التردد إلى فصولهم الدراسية حول العالم بسبب الإغلاقات، ومنهم من لن يعد إليها ثانيةً، وذكرا أن كورونا لو ظهر في 2009 بدلا عن 2019 لكان طريق الوصول إلى اللقاحات أطول بكثير.

وكشفا أن المؤسسة عملت مع أطراف أخرى على توصيل لقاحات إلى 822 مليون طفل حول العالم قبل كورونا.

وأوضحا أنهما شعرا بسعادة غامرة لأن أمريكا ستضخ 4 مليارات دولار لتحالف جافي العالمي الذي يعمل على توصيل اللقاحات إلى الدول الفقيرة بتكاليف بسيطة.

كما أعلنا أن البيانات تقول إن الأمريكيين السود أكثر عرضةً للإصابة بفيروس كورونا ثلاث مرات عن البيض.

وأكدا أن زيادة العمل غير المدفوع الأجر للمرأة في المنزل أو الأسرة عمومًا بمقدار ساعتين يوميًا، يؤدي إلى إضعاف مساهمتها في سوق العمل بنسبة 10٪.