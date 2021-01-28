شكرا لقرائتكم خبر عن في جولة ليلية.. تشميع كافيتريا وتحرير 12 محضرًا لمخالفة «إجراءات كورونا» بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرفت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق بمفرالشيخ، على حملة ليلية، مساء الأربعاء، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تفقدت الحملة المحال والمقاهى والكافيهات على كورنيش النيل لمتابعة تطبيق الإجراءات.

وقالت «ماضي» في تصريحات صحفية، إن الحملة أسفرت عن مصادرة عدد 9 «شيشة»، وتم تشميع كافيتريا، وتحرر ١٢ محضرًا لعدم ارتداء الكمامة، مشيرة إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.