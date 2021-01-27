شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعلامات والتواصل مع القارة.. جلسة نقاشية للإعلاميين الأفارقة بوزارة الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى المستشار الإعلامي عبدالمعطي أبوزيد، رئيس قطاع الإعلام الخارجى بالهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، محاضرة ضمن الدورة التدريبية الأساسية الثانية والعشرين للإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة العربية، التي تنظمها وزارة الدولة للإعلام في برنامج خاص لمركز تدريب الإعلاميين الأفارقة.

وتناول «عبدالمعطى» دور الهيئة العامة للاستعلامات في التواصل مع إفريقيا من الناحية الإعلامية، وأهمية الإعلام كأداة من أدوات السياسة الخارجية والعلاقات بين الشعوب والدول، إلى جانب دور الإعلام المصرى وتطوره واهتمامه منذ ثورة ١٩٥٢ بالتواصل مع القارة الإفريقية، واستعرض الوسائل التي تستخدمها الهيئة في تعزيز أواصر التواصل بين مصر وباقى دول القارة السمراء، وأهمها المكاتب والملحقون الإعلاميون في سفارات مصر في الدول الإفريقية والموقع الإلكترونى الرسمى الموجه لإفريقيا (Africa.sis.gov eg) ويقدم خدمة إخبارية ومعرفية عن دول القارة السمراء بتسع لغات، مع بعض المؤلفات والمجلات المحكمة التي تمت ترجمتها أيضا إلى عدة لغات إفريقية وعالمية.

وأشاد المستشار عبدالمعطى بمجموعة الدارسين وارتفاع مستوى ثقافتهم واهتمامهم وتطلعهم لدور مصرى أكبر في المجال الإعلامى للتواصل مع إفريقيا مؤمنين بمكانة مصر ورسالتها ودورها، موضحا أن هذه المسألة تلقى على الإعلام المصرى ككل المزيد من المسؤولية لأجل مزيد من التواصل مع إفريقيا.