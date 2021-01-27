شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عملية جراحية لمريض قلب كفائته 27% في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى العريش العام عن إجراء عملية جراحية ذات مهارة لمريض قلب كفاءته 27%، وذلك في قسم العمليات في المستشفى.

وأكد المستشفى على أن المريض يبلغ 59 سنة، يعاني من جلطة بالشريان الأورطي وانسداد الشرايين السفلية وكفاءة القلب 27% فقط، حيث أجرى عملية قلب مفتوح منذ 4 سنوات، وقام فريق طبي من أطباء الجامعات بالتعاون مع أطباء المستشفى بإجراء عملية جراحية لتلافي الجلطة وفتح الشرايين السفلية.

وأضاف المستشفى أن الفريق الطبي يضم كلا من الدكتور أحمد رياض، أستاذ جراحة الأوعية الدموية، والدكتورة سارة صلاح، مدرس مساعد التخدير، الدكتور سامي أنور، أستاذ التخدير في مستشفى العريش العام، وطاقم معاون من التمريض والعناية المركزة بالمستشفى.

بدوره، وجه الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الشكر للفريق الطبي على إجراء العملية الجراحية وإنقاذ حياة المواطن.