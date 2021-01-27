شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات ملاريا بموقف وادي كركر بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرت وحدة الملاريا بأسوان باشراف مدير ادراه الملاريا والطاقم الطبي، فحوصات عشوائية لجميع الاشخاص بالموقف الدولي بمنطقة قري وادي كركر جنوب مدينة أسوان ممن يحملون الجنسية السودانية والمصرية وجاءت جميع النتائج للحالات سلبية.
وجاء اجراء الفحوصات للاطمئنان على المتواجدين بموقف كركر والذي يضم مسافرين مصريين وسودانيين وذلك للتأكد من خلوهم من الملاريا .
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الوضع في مصر
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تعافي
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