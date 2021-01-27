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فحوصات ملاريا بموقف وادي كركر بأسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت وحدة الملاريا بأسوان باشراف مدير ادراه الملاريا والطاقم الطبي، فحوصات عشوائية لجميع الاشخاص بالموقف الدولي بمنطقة قري وادي كركر جنوب مدينة أسوان ممن يحملون الجنسية السودانية والمصرية وجاءت جميع النتائج للحالات سلبية.

وجاء اجراء الفحوصات للاطمئنان على المتواجدين بموقف كركر والذي يضم مسافرين مصريين وسودانيين وذلك للتأكد من خلوهم من الملاريا .

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    162,486

  • تعافي

    127,001

  • وفيات

    9,012

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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