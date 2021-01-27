فحوصات ملاريا بموقف وادي كركر بأسوان

وجاء اجراء الفحوصات للاطمئنان على المتواجدين بموقف كركر والذي يضم مسافرين مصريين وسودانيين وذلك للتأكد من خلوهم من الملاريا .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012