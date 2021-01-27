شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية المنيا تستأنف كل الأنشطة التي قيدت بسبب «كورونا».. بشرط الالتزام بــ25% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا مكاريوس، اسقف العام لمنيا، بيانا بخصوص القداسات والخدمات بكنائس الايبارشية.

وبدأ البيان أنه بمتابعة المستجدات لفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، اتخذت المطرانية عدة قرارات يبدأ تنفيذها من اليوم الأربعاء .

أولها استئناف القداسات طوال أيام الأسبوع، وكذلك الصلوات الطقسية الأخرى كالمعمودية ومسحة المرضي والصلوات للمواليد والأكاليل والجنازات وصلاة الثالث «للمتوفين» بالكنيسة .

ثانيا استئناف خدمة التربية الكنسية «مدارس الأحد» وكافة اجتماعات الكنيسة وانشطتها، ويمكن توزيع التربية الكنسية على أكثر من يوم في الأسبوع.

ولفت بيان مطرانية المنيا، أن كل تلك الإجراءات والصلوات تقام في ظل الالتزام بالحضور بنسبة 25% منسعة كل كنيسة ويمكن أن تزاد مع الوقت بالتنسيق مع المطرانية.