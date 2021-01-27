شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية: السمنة تؤدي إلى الإصابة بـ44 مرضًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن خفض الوزن ليس سحرًا، ولكنه أمر سهل جدًا لكل الاعمار والحالات الصحية، وهذا الامر من خلال خطط موضوعة لكافة الحالات.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن السمنة تؤدي إلى ظهور الشباب بعمر أكبر من عمرهم الحقيقي، خلاف أنها تكون عائق كبير، أمام تولي الشباب بعض الوظائف بسبب عدم حسن المظهر.

ولفتت إلى أن السمنة مرض وتؤدي إلى الإصابة بـ44 مرضًا، ولذلك يجب الحافظ على اللياقة قدر الإمكان، مضيفة أنها لا تقتيع بالمعادلات الخاصة بالوصول إلى وزن مناسبة، معقبة: «في حد المفروض يكون 70 كيلو، ولو زاد الوزن عند كده عظامه لا تتحمل».