شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يؤكد مواعيد الامتحانات.. و«وزير التعليم»: أرجو الاهتمام بالمذاكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عبر الصفحة الرسمي لمجلس الوزراء المصري أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سيتم عقدها في الموعد المحدد عقب إجازة منتصف العام، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع وزار التربية والتعليم عقب انتشار شائعات في بعض المواقعى الالكترونية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي عن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى مايو القادم، ونفت الوزارة تلك الشائعات.

وقالت الوزارة في ردها إنه سيتم عقد جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة نصف العام في 20 فبراير 2021، وأنه في حال حدوث تغييرات في موعد الامتحانات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من جانب الجهات المعنية.

وأضافت الوزارة في ردها أنه تم استكمال تدريس المناهج الدراسية إلى نهاية الفصل الدراسي الأول بنظام التعليم عن بعد، لاستيفاء المتطلبات الأساسية من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتم تأجيل الامتحانات التي كان من مقررًا عقدها إلى بعد انتهاء إجازة منتصف العام.

وكانت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن في وقت سابق أنه لا نية لإلغاء أو تأجيل الإمتحانات تحت أي ظرف مضيفًا «أرجو الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من جميع المصادر المتاحة استعدادًا لامتحانات الترم الأول.»