شكرا لقرائتكم خبر عن اصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة على طريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع حادث انقلاب سيارة بالكيلو ٥٠ طريق مطروح الإسكندرية.

و أسفر الحادث عن إصابة شخصين وتم نقلهم إلى مستشفى مطروح العام لتلقى العلاج .

وكانت إسعاف مطروح تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث عند الكيلو ٥٠ طريق مطروح الاسكندرية، وتم تحرك سيارتي إسعاف على الفور لمكان البلاغ والمصابين وهما صلاح مفتاح محمد ٢٣ سنة من عزبة العجارمة بمطروح يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه خلع بالكوع الأيمن ومحمود عبدالهادي عبدالسميع ١٨ سنة من عزبة السادات بمطروح يعاني كسر بالقدم اليمنى وجرح قطعي بالجبهه وجاري عمل الإسعافات اللازمة بمستشفى مطروح العام.