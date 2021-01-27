شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يتفقد كلية التربية الرياضية استعدادًا لاستئناف الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عددًا من الأقسام والمقار الإدارية بكلية التربية الرياضية بالحرم الجامعي الجديد، للتعرف على جاهزية الكلية لإستئناف العمل أواخر شهر فبراير المقبل.

وزار رئيس الجامعة- خلال الجولة التي رافقه فيها الدكتور ابراهيم البرعي، عميد الكلية، وأشرف مهران، أمين الكلية- عدد من الأقسام الداخلية بالكلية، والتقى فيها بالعاملين، حيث تعرف منهم على جاهزية الكلية واستعدادها لعودة الطلاب وأداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، مشددًا على الالتزام بتطبيق النسبة المقررة لإنتظام العمالة، وارتداء الكمامات، وعدم المصافحة بالأيدي، للحد من إنتشار فيروس كرونا المستجد.

ومن جانبه قال أشرف مهران، أمين الكلية، أن الجولة شملت عدد من الأقسام الداخلية منها: مكتبة الدراسات العليا، ووحدة خدمات ونظم تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الموارد البشرية، ووحدة الخريجين.