شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمي: عدد أبحاث المصريين تجاوز 32 ألفا بالمجلات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن عدد الأبحاث التي نشرها العلماء المصريين تجاوز 32 ألف ورقة علمية فى 2020 وذلك بزيادة 25% عن عام 2019.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نتميز جدًا في المدارس الخاصة بالكيمياء، وعلوم المواد، والهندسة، والطب، والعلوم الزراعية، وفي المرتبة الأخيرة العلوم الاجتماعية الإنسانية، لأن النشر فيها باللغة العربية، ونعمل على نشرها باللغة الإنجليزية لزيادة نسب انتشارها.

وتابع: "مجتمع البحث العلمي يؤدي دوره على الوجه الأكمل ولكن الأهم الآن هو تحويل هذه الأبحاث إلى قيمة اقتصادية مضافة أي تطبيق مفردات البحث العلمي".

وأشار، 32 ألف بحث دولي تم نشرة في المجلات الدولية لباحثين مصريين في عام 2020 وفقاً لقاعدة البيانات الدولية بمعدل نمو قدره 25% عن عام 2019، حيث كان عدد الأبحاث الدولية المنشورة لمصريين عام 2019 هو 25725 بحث.

مشيرا إلى أنه قد بلغ معامل تأثير الاستشهاد والذي يقيس جودة البحوث 1.32 وهو أعلى من المعدل العالمي وجاءت جامعة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد الأبحاث المنشورة بعدد5,602 بحث دولي، ثم جامعة عين شمس بعدد 2,987 بحث ثم المركز القومي للبحوث بعدد 2811بحث دولي.