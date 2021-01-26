شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة قنا» تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، البدء في تطعيم الاطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا المستجد بمستشفي قفط التعليمي.

حيث تم إعطاء اللقاح لاول افراد الطاقم الطبي وهو الدكتور أحمد كمال مدير مستشفي قفط التعليمي للعزل.

وأشار الدكتور راجي إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على مواجهة فيروس كورونا وخاصة الاطقم الطبية واللذين يمثلون خط الدفاع الاول ضد هذا الوباء، مؤكدا أن تلك الخطوة تمثل نجاحا لمجهودات الدولة في التعامل مع الأزمات وخاصة أن مصر هي أول دولة أفريقية تحصل ع لقاح كورونا.

وتقدم مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا بخالص الشكر والتقدير للقيادة وللدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا على دعمهم المتواصل لقطاع الصحة بقنا.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%.