شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمارك: 18 ألف محضر تهرب بتعويضات 7.6 مليار جنيه خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، تحرير 18106 محضر تهرب جمركي، ناتجة عن مخالفات بمختلف المناطق الجمركية، بإجمالي تعويضات مستحقة بلغت حوالي 7 مليارات و676 مليون جنيه، العام الماضي 2020.

وأوضح «نجم»، خلال مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي للجمارك في الإسكندرية مساء الثلاثاء، تحت شعار «الجمارك تعزز التعافي والتجديد والمرونة من أجل سلسلة إمداد مستدامة»، إن شعار منظمة الجمارك للإحتفال بهذا العام هو «الجمارك تعزز التعافى والتجديد والمرونة من أجل سلسلة إمداد مستدامة»، بهدف المساهمة في الخروج من أزمة الوباء العالمي في ضوء ما يواجهه العالم من تفشى جائحة كورونا وانكماش حركة التجارة العالمية، وأن يركز مجتمع الجمارك بالتعاون مع الشركاء والأطراف المعنية على التعافي من الوباء العالمي ودعم الأفراد والشركات عبر تجديد سلسلة التوريد العالمية وتعزيز المرونة.

وذكر أن مصلحة الجمارك المصرية، لديها الرغبة والعزم على تحقيق قفزة نوعية في مجال العمل الجمركي من أجل النهوض بالمجتمع الجمركي وتحقيق الأهداف الوطنية والدولية، خاصة وأن جميع مسؤولي الدولة يولون الاهتمام بمصلحة الجمارك حيث إنها تمثل الذراع التنفيذية لإرادة الدولة نحو توفير مناخ يسهم في تسهيل التجارة الدولية والرقابة على جميع حدود ومنافذ الوطن.

وقال إن الحكومة اتخذت عدة قرارات وإجراءات في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد،كانت بمثابة إنقاذ للاقتصاد الوطنى من الأزمة الحالية التي يمر بها العالم كله، وان هذه القرارات ساعدت في علاج أكثر من خلل اقتصادي ناتج عن انتشار فيروس كورونا وتأثيره على حركة النمو واستهدفت القرارات الحد من انكماش القطاعات رغم الأزمة وإنقاذ ودعم قطاع الصناعة بما له من أثر على معدلات النمو.

وأضاف «نجم» أنه بناء على هذه القرارات والإجراءات، تم التعامل مع أزمة كورونا وتحويلها من محنة تضر بالاقتصاد إلى منحة تعزز الاقتصاد القومى، بتقديم الحلول والمعالجات التي تسهم في تيسير حركة التجارة والسفر مع العمل على حماية المجتمع من كافة المخاطر الصحية والأمنية والاقتصادية من خلال خطة إستراتيجية للتطوير والتحديث ترتكز على عدة ملفات وإنجازات.

وقال إننا عملنا على الدفع بالتحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات للتغلب على التحديات مع التنبيه على المواقع والمنافذ الجمركية مراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا وإصدار التعليمات بمواصلة العمل على مدار 24 ساعة بالنسبة للصادرات والاحتياجات العاجلة بجميع المنافذ والمطارات والموانئ الجمركية، وكذا تقديم كافة التسهيلات للإفراج عن الشحنات الواردة من لقاح كورونا، فضلا عن تواصلنا الدائم وبشكل شبه يومى مع المنافذ الجمركية للوقوف على المعوقات التي تواجه العمل الجمركي.

واوضح انه خلال العام الماضى تم صدور القرار الجمهورى رقم 207 لسنة 2020، بقانون الجمارك الجديد المتضمن تقديم العديد من الممارسات الدولية الحديثة والتى من أهمها استخدام نظام التسجيل المسبق للشحنات – جواز تبادل المعلومات والبيانات بين المصلحة والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية – جواز قيام المتعاملين مع المصلحة في تقديم المستندات والبيانات وتبادلها بالطرق الالكترونية – التوسع في نظام المشغل الاقتصادي المعتمد).

وأشار إلى أنه يتم تباعًا استكمال تطبيق منظومة (نافذة) فعلياً بصورة تدريجية في الموانئ المصرية بدءاً بميناء القاهرة الجوي إعتباراً من مارس 2019 وميناء غرب بورسعيد البحري اعتباراً من مايو 2019 وميناء السخنة اعتباراً من يوليو 2020، وافتتاح المنظومة في ميناء الاسكندرية في منتصف نوفمبر 2020، ميناء دمياط اعتبارا من يناير 2021، وسيتم نشر المنظومة في كافة الموانئ المصرية تباعا وفقا للخطة الموضوعة في هذا الصدد .

ولفت إلى أنه تم استحداث تدابير تيسيرية فيما يتعلق بمتطلبات تقديم المستندات الأصلية أو ختم الوثائق، وذلك في ضوء موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية على قبول صور المستندات للإفراج عن السلع مع تقديم ضمان بقيمة الضرائب المقررة في حال المطالبة بتطبيق اتفاقية تفضيلية والتي يستلزم لها تقديم أصل مستند شهادة المنشأ.