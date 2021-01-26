شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: 10% زيادة فى محطات رصد تلوث الهواء خلال العامين الماضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الحكومة برغم الضغوط التى يشهدها العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا، خاصة الدول النامية وذات الاقتصاد الناشئ، بدأت تفكر فى كيفية دعم التوجه للتعافى الأخضر، حيث أعلنت وزارة البيئة فى يناير الماضى إطلاق حملة "اتحضر للأخضر"، وحاليا أصبحت الحكومة كاملة تتحضر للأخضر، حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة تحويل المركبات للغاز الطبيعى، واتجاه النقل للسيارات الكهربائية، والتنمية المحلية أصبحت تتحدث عن تحسين نوعية الهواء والعمل على مكامير الفحم النباتى، بجانب طرح وزارة المالية للسندات الخضراء.

وأشارت وزيرة البيئة، خلال مؤتمر عبر تطبيق زووم، إلى أنه من المقرر أن تشارك غدا فى اجتماع مجلس النواب، لطرح ما قدمته وزارة البيئة ضمن خطة مصر 2018/2020، موضحة أن وزارة البيئة حددت خلال العامين الماضيين أهداف وربطتها بمعدلات إنجاز وأرقام، مشيرة إلى أنه تم زيادة أعداد محطات رصد تلوث الهواء بنسبة 10%، خلال تلك الفترة، حيث وصل عددها إلى 110 محطة بأنحاء الجمهورية، موضحه أن خطة مصر للتعافى الأخضر ستعتمد على تجميع جهود كافة الوزارات لتحقيق الهدف المرجو من الخطة.

وأشارت إلى أن وزارة البيئة تُعيد تشكيل جهاز شؤون البيئة وجهاز المخلفات، لافته إلى وجود مقترحات لدى الوزارة بإشراك ممثلى المجتمع المدنى فى بعض الأمور الخاصة بالموضوعات التى تطلب تنمية وعى لدى المواطنين بها.