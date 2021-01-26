شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تشدد الإجراءات الرقابية على الواردات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أصدره معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن معامل المعهد قامت بفحص 1697 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من الأول من يناير 2021 حتى 25 يناير الحالي 2021 للتأكد من خلوها من فيروس كورونا.

وأوضح التقرير، أن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة، مع تشديد الرقابة علي جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني للتأكد من خلوها من الفيروس.

وتقوم الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الزراعة بمختلف المنافذ الحدودية بتشديد الإجراءات الرقابية علي جميع الواردات الغذائية من الخارج، لمنع وصول أية منتجات غذائية ملوثة بالفيروس خاصة في ظل الموجة الثانية للفيروس.

وأكد التقرير، إن هذه العينات واردة من من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضا مطار القاهرة الدولى على النحو التالي منها عمليات تحليل في ميناء الإسكندرية لعدد 1174عينة إضافات أعلاف ومسحات ولحوم وألبان ودواجن وأسماك والواردة من خلال ميناء الإسكندرية من معظم دول العالم وأهمها الهند والصين والاتحاد الأوروبي وكوريا وإندونيسيا واليابان وتايوان والإمارات.

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، إن نتائج جميع العينات كانت سلبيه، موضحا إنه تم تنفيذ أعمال التحليل لعينات في ميناء دمياط بفحص 136عينة اسماك متنوعة من كبدة ومنتجات البان ومسحات وزبدة طبيعي والواردة من الهند والصين والامارات وفيتنام وهولندا وأوكرانيا واليمن وتايلاند واسبانيا وعمان.

وأضاف مدير صحة الحيوان ، إنه تم فحص 239 عينة اسماك متنوعة من لحوم بقرى وجاموسي وكبدة وألبان والمصدر من الهند والبرازيل والامارات واليمن والصين واليابان وعمان بميناء بورسعيد، وتحليل عدد العينات 15 نوع العينات إضافات اعلاف والواردة من دول سنغافورة – ماليزيا، بميناء عين السخنة، وتم فحص 39 عينات اسماك متنوعة من لحوم ولبن بودرة ومستلزمات طبية بيطرية وجبن وأمعاء واردة من الصين وفنلندا وفرنسا وإيطاليا واثيوبيا بمطار القاهرة.

وتابع مدير صحة الحيوان، فإن المعمل الفرعي بميناء الغردقة قام بفحص 15 عينة وتحليل 54 عينة لمسحات مأخوذة من قطط وكلاب من مناطق (مصر الجديدة – الدقي – المهندسين – الهرم – ميدان الرماية – المعادي وعينات مسحوبة من المطار بالإضافة إلي تحليل 22 عينة من الغزلان والماعز، وتحليل 3 عينات من اللحوم المبردة بمحافظة القليوبية ليصل اجمالي ما تم تحليله إلي 1697 تم فحصها ضد فيروس مرض (COVID19) بأدق التقنيات الحديثة للتشخيص كأحد الإجراءات لإحتواء المرض.