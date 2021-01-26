مسئول أممى يشيد بمصر كأكبر المساهمين بقوات شرطية فى عمليات حفظ السلام

القاهرة - سامية سيد - أعرب لويس كاريلهو، مستشار شرطة الأمم المتحدة عن شكره وتقديره لـمصر، التي قال إنها من أكبر المساهمين بقوات شرطية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أن لويس كاريلهو، قام اليوم بزيارة إلى أكاديمية الشرطة، بهدف التعرف مباشرة على النهج المُتبع في تدريب قوات الشرطة المصرية.

رافق كاريلهو خلال الزيارة، اللواء أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة، مساعد وزير الداخلية.