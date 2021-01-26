إعدام 9 أطنان من مخدر التامول بمدفن الناصرية بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدمت إدارة المخلفات الخطرة بمدفن الناصرية في الإسكندرية، برئاسة محمد عبدالله، اليوم الثلاثاء، ٩ أطنان من مخدر التامول بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة التابع لمحافظة الإسكندرية بشكل آمن، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، حيث جرى إعدام 12 طن من نفس المخدر لتصل الحصيلة الاجمالية إلى 21 طن.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن «أمن وسلامة المواطنين هو هدفنا الأول وسوف نحارب بكل ما أوتينا من قوة كل ما يهدد أمن وأمان أبنائنا وسوف نتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وأمن المواطن»، لافتا إلى أنه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود حاوية تشتمل على هذا الكم الهائل من السموم القاتلة والمهددة لحياة شبابنا، قامت جميع أجهزة المحافظة بشكل فوري وعاجل بإعدام هذه السموم حفاظا على أمن وسلامة أبنائنا.

وأشار إلى أن المحافظة قامت بتجهيز مركز الناصرية للمخلفات الخطرة ليكون المركز الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية لإعدام المخلفات الخطرة، فهو مجهز بشكل كامل وآمن لإعدام هذا النوع من المخلفات.

وأشرفت إدارة المخلفات الخطرة المسئولة عن مدفن الناصرية، ووكيل النائب العام وممثل من هيئة ميناء الإسكندرية، وشرطة ميناء الإسكندرية والإدارة المركزية لتفتيش الصيادلة وممثل من مصلحة الجمارك، على عملية إعدام ٩ أطنان من مخدر التامول حتى الانتهاء تماما من إعدام كامل الكمية.

للمرة الثانية فى أسبوع .. إعدام 9 أطنان من مخدر التامول بمدفن الناصرية .. والحصيلة ترتفع لـ21 طن (صور)

للمرة الثانية فى أسبوع .. إعدام 9 أطنان من مخدر التامول بمدفن الناصرية .. والحصيلة ترتفع لـ21 طن (صور)

للمرة الثانية فى أسبوع .. إعدام 9 أطنان من مخدر التامول بمدفن الناصرية .. والحصيلة ترتفع لـ21 طن (صور)

للمرة الثانية فى أسبوع .. إعدام 9 أطنان من مخدر التامول بمدفن الناصرية .. والحصيلة ترتفع لـ21 طن (صور)

للمرة الثانية فى أسبوع .. إعدام 9 أطنان من مخدر التامول بمدفن الناصرية .. والحصيلة ترتفع لـ21 طن (صور)

للمرة الثانية فى أسبوع .. إعدام 9 أطنان من مخدر التامول بمدفن الناصرية .. والحصيلة ترتفع لـ21 طن (صور)