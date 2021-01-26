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شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 9 أطنان من مخدر التامول بمدفن الناصرية بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعدمت إدارة المخلفات الخطرة بمدفن الناصرية في الإسكندرية، برئاسة محمد عبدالله، اليوم الثلاثاء، ٩ أطنان من مخدر التامول بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة التابع لمحافظة الإسكندرية بشكل آمن، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، حيث جرى إعدام 12 طن من نفس المخدر لتصل الحصيلة الاجمالية إلى 21 طن.
وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن «أمن وسلامة المواطنين هو هدفنا الأول وسوف نحارب بكل ما أوتينا من قوة كل ما يهدد أمن وأمان أبنائنا وسوف نتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وأمن المواطن»، لافتا إلى أنه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود حاوية تشتمل على هذا الكم الهائل من السموم القاتلة والمهددة لحياة شبابنا، قامت جميع أجهزة المحافظة بشكل فوري وعاجل بإعدام هذه السموم حفاظا على أمن وسلامة أبنائنا.
وأشار إلى أن المحافظة قامت بتجهيز مركز الناصرية للمخلفات الخطرة ليكون المركز الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية لإعدام المخلفات الخطرة، فهو مجهز بشكل كامل وآمن لإعدام هذا النوع من المخلفات.
وأشرفت إدارة المخلفات الخطرة المسئولة عن مدفن الناصرية، ووكيل النائب العام وممثل من هيئة ميناء الإسكندرية، وشرطة ميناء الإسكندرية والإدارة المركزية لتفتيش الصيادلة وممثل من مصلحة الجمارك، على عملية إعدام ٩ أطنان من مخدر التامول حتى الانتهاء تماما من إعدام كامل الكمية.
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