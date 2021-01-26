«صحة السويس»: توزيع الفرق لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام دكتور آسر البنا، مدير إدارة الطب الوقائي بالسويس، بتوزيع الفرق للمرور على المرضى الذين يتحولون للعزل المنزلي عقب ظهور حالات إيجابية التحليل.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، الذي وجه بمرور الفرق الوقائية على المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي، بعد تأكد إيجابية إصابتهم، حيث تقوم الفرق بتقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وكذلك قياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الأعراض الصحية، وتسجيل كل البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

يأتي ذلك في إطار إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية، وتحت إشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا والمتابعة المستمرة للمرضى يوميًا.

صحة السويس: إنطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا

صحة السويس: إنطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا

صحة السويس: إنطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا

صحة السويس: إنطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا