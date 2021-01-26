شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجرى إدارة المرور تفويج السيارات بالطرق أثناء الشبورة منعا للحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ظهور الشبورة بالمحاور، مما يؤدى الى إعاقة الرؤية لعدد من الطرق السريعة، مما يدفع الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، للقيام بنشر سيارات الإغاثة، بالطرق حرصا على سلامتهم، لمنع وقوع الحوادث ويقوم رجال المرور بأعمال تفويج ببعض المحاور، عن طريق تجميع عدد من السيارات مع خفض السرعة، وتسبقهم سيارة فنار تابعة للإدارة، لحين توصيلهم إلى نهاية الطريق، واستكمال الرحلة حتى الوصول إلى الأماكن التى يقصدونها أعلى الطريق.

وتكون طريقة التفويج التى تستخدمها االإدارة العامة للمرور يقومون بتجميع السيارات بجميع الطرق، وتقوم سيارتان عليهما فنار بإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم، ويقوم رجال المرور بتهدئة السيارات، لعدم وقوع حوادث، وتتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية، كما تقوم كاميرات الغرفة بمراقبة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات وسيتم الانتقال إليها بشكل سريع.

كانت هيئة الارصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، بالطرق السريعة، وقامت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، بتكثيف تواجد الخدمات، أهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.