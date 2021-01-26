شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد يوجه بمراجعة حصول الركاب على التذاكر قبل دخول المحطات..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد محطات القاهرة وكوبري الليمون والشرق برمسيس، لمتابعة انتظام سير العمل بها، وأثناء جولته وجّه بضرورة الاهتمام بنظافة مداخل المحطات والواجهات الخارجية لها.

وشدد رئيس هيئة السكة الحديد على ضرورة تواجد كمسارية الأبواب بأماكنهم لتنظيم عملية دخول وخروج الركاب والتأكد من حصولهم على تذكرة السفر قبل استقلال القطارات مع التأكيد على التزام الركاب بارتداء الكمامة حفاظاً على سلامتهم، كما تابع الإجراءات الإحترازية المتمثلة فى أعمال التعقيم والتطهير التى يتم تنفيذها داخل القطارات والمحطة لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع رسلان خلال جولته تنفيذ الخطط الأمنية وخطط الحماية المدنية لتأمين المحطات ومنشآت الهيئة والتأكيد علي صلاحية كاميرات المراقبة وطفايات الحريق وزيادة الوعي الأمني للعاملين بالتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات ، كما حرص خلال الجولة على تقديم التهانى لرجال الشرطة فى عيدهم التاسع والستون متمنيا لهم دوام التوفيق خلال أداء عملهم وحفاظهم على أمن وسلامة البلاد .















