شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إدراج جماعة الإخوان و16 شخصا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الوقائع المصرية الصادر، الاثنين، قرارات محكمة جنايات القاهرة الدائرة (10 جنوب)، بإدراج كيانات وأشخاص على قائمة الإرهاب.

وبحسب القرار تم إدراج جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.

كما تم إدراج 16 شخصا آخرين على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، أبرزهم عبدالمنعم أبوالفتوح، ومحمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وإبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة.

وفيما يلي نص القرار:





