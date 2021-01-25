شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يترأس وفدا لتهنئة مدير الأمن بعيد الشرطة 69 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بزيارة ظهر اليوم، لمديرية أمن سوهاج، هنأ خلالها مدير الأمن اللواء حسن محمود، بعيد الشرطة التاسع والستين.

وأعرب رئيس جامعة سوهاج، خلال الزيارة التي رافقه فيها الدكتور مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لخدمة المحتمع، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، واللواء حاتم صادق، مدير الأمن الإداري للجامعة، والمحاسب محمد نصر، نقيب العاملين - عن فخره واعتزازه بالإحتفاء بعيد الشرطة، مقدماً خالص التهاني القلبية لجميع قيادات الشرطة المصرية، ومنتسبي وزارة الداخلية بهذه الذكرى الوطنية المجيدة التي تعد تاجاً على رؤوس كافة أطياف المجتمع المصري.

وثمن رئيس الجامعة ما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، وتضحيتهم بأرواحهم الزكية فداء للوطن وحماية للجبهة الداخلية بكل تفان وإخلاص، مؤكدا أن تلك الذكري تمثل يوماَ مميزاً في تاريخ الشعب المصري.

وأضاف "عزيز"، بأن عيد الشرطة يعد ذكرى ملهمة تدعونا جميعاَ للعمل والكفاح، والتكاتف مع رجال القوات المسلحة والشرطة للقضاء على قوى الظلام التي تريد الشر لمصرنا الحبيبة.

ومن جانبه عبر مدير الأمن اللواء حسن محمود، عن سعاته البالغة بهذه الزيارة، موجهاً شكره لرئيس الجامعة والوفد المرافق له على تهنئتهم بعيد الشرطة.