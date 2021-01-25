شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: 3.5 مليون مواطن استفادوا من ميكنة الخدمات للمصريين بالخارج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، أنه تم ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، واستفادة حوالى 3,5 مليون مواطن من هذه الخدمات، ومن منظومة الشباك الواحد للمصريين بالخارج بكافة المصالح والوزارات والجهات الحكومية، حيث بلغ عدد المستفيدين 1,6 مليون مواطن، موضحة أن المنظومة أفادت كثيرا فى تلقى استفسارات وشكاوى المصريين بالخارج والتواصل معهم.

جاء ذلك خلال القاء الوزيرة بيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.

كما أشارت وزيرة الهجرة إلى إطلاق منظومة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية والخط الساخن لحل مشاكل المصريين بالخارج، حيث تم استقبال عدد اكثر من 18 ألف شكوى، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "اسأل واقترح" لتلقى شكاوى ومقترحات المصريين بالخارج والرد عليها من خلال حلقات مسجلة لتأكيد اهتمام الدولة بتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين المصريين بالخارج، وكذلك إطلاق مبادرة "اسأل واقترح لايف" لتلقى استفسارات واقتراحات المصريين بالخارج، عبر منصات التواصل الاجتماعى والرد عليها.