شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع ينفى وقوع تصادم لسفينتين بقناة السويس ويؤكد: فيديو قديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لما تم تداوله عن وقوع حوادث تصادم أو جنوح بالمجرى الملاحى للقناة فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى انتظام حركة الملاحة بالقناة. جاء ذلك تعليقاً على الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، لواقعة اصطدام إحدى سفن الحاويات بسفينة صب بالمجرى الملاحى للقناة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الفيديو المتداول لواقعة التصادم يعود تاريخه إلى عام 2018 حيث اضطرت إحدى سفن الصب العابرة للقناة للتوقف المفاجئ بالمجرى الملاحى نتيجة لعطل فنى طارئ، ما عرضها لاحتكاك مباشر مع سفينة الحاويات خلال عبورها للقناة.

وذكر الفريق ربيع، أن الفيديو المتداول رصد كيفية إدارة المواقف الطارئة بالمجرى الملاحى للقناة، وبرهن على كفاءة المرشدين فى التعامل مع المواقف المختلفة، والدور الحيوى لمركز مراقبة الملاحة فى تحقيق التنسيق المطلوب والسيطرة على الحادث وتجنب وقوع أية خسائر مادية أو بشرية.

وتهيب هيئة قناة السويس بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، وضرورة تحرى الدقة فيما يتم تداوله عن قناة السويس، واستيفاء المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمى للهيئة www.suezcanal.gov.eg