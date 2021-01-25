شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: تحسن كبير لمؤشرات الاقتصاد على الرغم من تداعيات كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك تحسنا كبيرا لمؤشرات الاقتصاد على الرغم من تداعيات جائحة كورونا والتى سببت صعوبات جمة وهيكلية لمعظم الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم أجمع.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى احتفال عيد الشرطة: "أكرر ما أقوله الخطوة الأولى على طريق التطور والتنمية لوضع وطننا الغالى فى المكانة التى يستحقها".