شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: تنفيذ 27431 حملة تفتيشية للتأكد من الالتزام بقانون العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن وحدات تفتيش العمل بوزارة القوى العاملة ومديرياتها تقوم على تنفيذ أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة.

ولفت سعفان، إلى أن رسالة تفتيش العمل تقوم فى المقام الأول على توعية، وارشاد طرفى الانتاج إلى كيفية تطبيق أحكام القانون بما يحقق الاستقرار فى علاقات العمل ويكفل الحماية اللازمة للعمال وأصحاب العمل، وبما يتوافق والاتفاقيات الدولية، لذلك يقوم المفتش فى أغلب المخالفات بتوضيح المخالفة ومنح المنشأة مهلة لتوفيق أوضاعها.

جاء ذلك خلال عرض الوزير بيان له عن مدى تنفيذ وزارته لبرنامج الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

وكشف وزير القوى العاملة، أنه تم التفتيش على 416584 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة، كما تم تنفيذ عدد 27431 حملة تفتيشية للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل.

وأشار "سعفان" إلى تحرير عدد ( 9935 ) محضرا بمخالفات تضمن حقوق العمال طبقا لقانون العمل، مضيفا: "بعد الوقوف على المخالفات الشائعة التى تستدعى توعوية طرفى علاقة العمل تم عقد عدد ( 1480 ) ندوة توعية لتوعية للعمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم بقانون العمل أستفاد منها (25401 )عامل".