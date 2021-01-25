شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 14 سيدة.. وزير الخارجية يشهد مراسم تخرُّج دبلوماسيين جُدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد وزير الخارجية سامح شكري، الإثنين، مراسم تخرُّج الدفعتين ٥٢ و٥٣ من المُلحقين الدبلوماسيين الجُدد بقصر التحرير، بحضور السفير عمر عامر، مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي، والسفير خالد راضي، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية؛ حيث شملت مراسم تخرج الدفعتيّن قيام المُلحقين الجدد بحلف اليمين الوظيفي أمام وزير الخارجية.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريحات صحفية، الإثنين، بأن «الوزير شكري هنَّأ الدبلوماسيين الجُدد على انضمامهم لوزارة الخارجية، ونقلَ لهم صادق تمنياته بالسداد والتوفيق في مهامهم المستقبلية»، مؤكدًا «حجم المسئولية المُلقاة على عاتقهم لاستكمال مسيرة هذه المؤسسة العريقة في الدفاع عن مصالح مصر في الخارج وتمثيلها خير تمثيل، فضلًا عن دورهم الهام في تحقيق الأهداف العُليا للدولة المصرية وتوضيح حقيقة وحجم ما يتحقق من إنجازاتٍ غير مسبوقة داخل الوطن، مع التأكيد على مسئوليتهم في رعاية مصالح المصريين في الخارج وإيلائها كل اهتمام».

وجرى خلال الحفل استعراض الجهود التي بُذِلت في صقل مهارات الدُفعتين الجديدتين خلال فترة تدريبهم بالمعهد، وتسخير كافة الإمكانات لتقديم محتوى تدريبي شامل لهم بما يتماشى ومُستجدات العمل الدبلوماسي المتطور، علاوة على ما عكسته فترة التدريب من مهارات وإمكانات متميزة للمُلحقين الجدد أهَّلتهم عن جدارة لنيل شرف تمثيل مصر خارجيًا.

يُشار إلى أن عدد المُلحقين في الدُفعتين الجديدتين يبلغ 33 دبلوماسيًا من بينهم 14 سيدة من تخصصات علمية مختلفة، من بينها العلوم السياسية، والقانون، وإدارة الأعمال، والصيدلة والطب، وتم تسمية الدفعتين على اسم كلٍ من السفير منير زهران والسفيرة مشيرة خطاب.