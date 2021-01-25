شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتعقيم مركز ومدينة التل الكبير لمجابهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أحمد الليثي مدير إدارة المتابعة الميدانية بمركز التل الكبير بمحافظة الاسماعيلية بالاشراف على حملة تعقيم وتطهير في نطاق مدينة التل الكبير كاملا .

كما تم تعقيم وتطهير عزبة المزارعة وكفر حسن أفندي التابعين لدائرة المدينة كما تم تعقيم منطقة تل البلد وكما تم تعقيم جميع مساجد المدينة وبعض المؤسسات الحكومية والطرق المؤدية لها.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية.

وبتوجيهات المستشار حمدي عبدالعليم شامة رئيس مركز ومدينة التل الكبير بتكثيف حملات الرش والتعقيم لمجابهة فايروس كورونا المستجد وتعقيم كافة المؤسسات بشكل دوري.

واكد رئيس مركز ومدينة التل الكبير على استمرار حملات الرش والتعقيم بشكل دوري وذلك حافظا على صحة وسلامة المواطنين ومجابهة فايروس كورونا المستجد وفقا لتعليمات المحافظ .