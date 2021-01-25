شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، قيادة وضباطًا وأفرادًا، وجموع الشعب ‏المصرى، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة، داعيا لمصرنا الحبيبة دوام الأمن والاستقرار.

وقال بيان المركز الإعلامى بالجامعة، أن هذا اليوم يخلد ذكرى عزيزة علينا جميعا، حيث سجل به رجال الشرطة البواسل ملحمة عظيمة، واجهوا خلالها جنود المحتل رغم قلة عددهم وعتادهم، ليسطروا بدمائهم الطاهرة الزكية أروع معانى البطولة والوطنية والفداء، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة أرض الوطن وحماية شعبه.

مشيرا إلى أن ذكرى 25 من يناير، هو فرصة عظيمة لنا، لنتذكر ونذكر أبناءنا بسيرة شهدائنا من أبطال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم، وفداء لشعب مصر العظيم، لافتا إلى أن الشهداء يرحلون عنا بأجسادهم لكنهم يظلون معنا بأرواحهم الطاهرة، وتبقى سيرتهم العطرة نبراسا نسير على دربه نتعلم منه ونعلم أبناءنا وبناتنا أسمى معانى التضحية والوطنية والفداء.

مجددا التأكيد على أن أبناء جامعة الأزهر يقدمون بجانب كافة مؤسسات الدولة ومن خلفها شعب مصر العظيم كل الدعم والتأييد لشرطة بلادهم فى أداء واجبهم الوطنى ورسالتهم السامية فى مواجهة قوى الظلام ودعاة الفتنة، لتظل مصر آمنة مستقرة.