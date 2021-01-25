شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تشكيل عصابى بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات وأسلحة وذخائر بأخميم سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج بإشراف اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ورئاسة الرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، من ضبط تشكيل عصابى عائلى مكون من 3 أشقاء يقيمون بدائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وبعض الأسلحة النارية الغير مرخصة ضمت كيلو من مخدر الهيرويين ونصف كيلو من مخدر الشابو وربع كيلو من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من وحدة مباحث مركز شرطة أخميم يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام 3 أشقاء يقيمون ببندر أخميم معروف عنهم الإتجار بالمواد المخدرة بجلب كمية منها بقصد الإتجار متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الأجرامى.

وبعرض المعلومات على اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة تقنين الإجراءات وتشكيل فريق بحث بالإشتراك مع الأمن العامة وقسم مكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث ترأسه الرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم وتم أستهداف المتحرى عنهم الأول 37 سنه والثانى 35 سنة والثالث و31 سنة " أشقاء" عقب قيامهم بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم يتزعمه الأول ويعاونه الثانى الثالث وتم ضبطهم وبحوزتهم سلاح نارى عبارة عن بندقية الية وفرد محلى الصنع و21 طلقة وسلاح أبيض.

وتم ضبط كيلو من مخدر الهيرويين وكمية من مخدر الشابو وزنت نصف كيلو جرام تقريبا وطربه ونصف من مخدر الحشيش وزنت ما يقرب من ربع كيلو وتم ضبط 3 ميزان حساس و3 هواتف محمولة خاصة بأفراد التشكيل و4 هواتف محمولة متحصلات من المتعاطين مقابل البيعو6 ساعات يد من متحصلات البيع أيضا وزوجاجه لتعاطى مخدر الشابو ومبلغ مالى.

كما تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف للإتصال باعملاء والأسلحة والذخائر بقصد الدفاع تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق لاقت عملية الضبط إستحسان المواطنين بمدينة أخميم وطالبوا رجال الشرطة الإستمرار في الحملات للقضاء على كافة العنصر الإجرامية وأكدوا على دور الشرطة البارز في الحافظ على أمن وسلامة المواطنين.