شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق في الغردقة لأعمال الصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية، وذلك صباح اليوم الاثنين من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الثانية ظهراً.

وأكد بيان مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار عن منطقة الميناء، وعمارات الحجاز، ومحطة غاز تك، والحرفيين، وعمارات أبوجميعة، بلوكات الروضة، غراب المياه التابع لشركة المياه وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.