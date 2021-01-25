شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفريق البحثى لإنتاج لقاح كورونا المصرى يزف بشرى سارة حول إنتاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أحمد على، رئيس الفريق البحثى لإنتاج لقاح كورونا المصرى، إن المركز القومى للبحوث تحرك من أول لحظة ظهر فيها فيروس كورونا بالعالم لحماية الأرواح من الخطر.

أضاف محمد أحمد على، فى مداخلة عبر (زووم) لبرنامج "من مصر" مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة CBC، أن اللقاح المصرى فى آخر مراحلة لإنتاجه، متابعا: "اللقاح المصرى مشابه جدا للقاح سينوفارم الصينى الذى يحصل عليه الأطباء حاليا".

وتابع: "نحن لدينا اتجاهات آخرى فى عمل اللقاحات على فيروسات.. مثل فيروس الأنفلونزا H1N1، ونصنعه بطريقة متقدمة وأعتقد أن نتائجه ستكون جيدة جدا".