شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يشهد إطلاق مبادرة الحفاظ على نظافة الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إطلاق المبادرة التي نظمها برنامج شباب يدير شباب «YLY» لتقديم الشكر لعمال النظافة على مجهودهم في رفع القمامة من الشوارع، كما تهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في الاماكن المخصصة لها حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح نائب المحافظ في بيان، الأحد، أنه يجري تنفيذ المبادرة من خلال وضع ملصقات بالشوارع وعلى صناديق القمامة تحمل عبارات الشكر والتقدير لعمال النظافة وعبارات لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة الشوارع، لافتا إلى أنه شارك في أعمال المبادرة 25 شابًا متطوعًا.

بشار إلى أن الحملة هي احدى البرامج المدرجة ضمن الخطه التطوعية لـ «شباب يدير شباب» المنفذه في جميع محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك في اطار السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة التي تهدف إلى التوعية المجتمعية للشباب واشراكهم في خدمة وتنمية المجتمع من خلال العمل التطوعي.