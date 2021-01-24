شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين الحصرى تنعى عبلة الكحلاوى باكية: كانت تكتم آلامها لاستكمال عمل الخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بكت الداعية ياسمين الحصري، وهى تنعى الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوى الداعية الإسلامية، مشيرة إلى أنها كانت صديقة وعزيزة وعالمة وخيرة وحبيبة وأخت في الله، ومجاهدة وصبورة وعاشقة لله ورسوله ومحبة للخير.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، إلى انها كانت تعانى ومريضة وتكتم آلامها ومواجعها لتوصيل كلمة طيبة وعمل طيب واستكمال عمل الخير.

وذكرت أن الراحلة عبلة الكحلاوى، كانت تغيث الملهوف وطيبة القلب وفيها السماحة والحبة، كما كان عندها قبول.