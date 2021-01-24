شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال في ندوة «معضلة الحديد والصلب»: «هل تصفية شركة عامة ممنوع للأبد؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن أي مناقشة حول تصفية شركة في قطاع الأعمال العام يجب أن تبدأ بالسؤال «هل ممنوع إلى الأبد تصفية شركة عامة؟».

أضاف في الندوة التي عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية لمناقشة معضلة الحديد والصلب، الأحد: «إذا كان من الممكن الإغلاق وفقا للدراسات الشاملة فمتى يكون الإغلاق؟».

وشرح الوزير خطته لإصلاح قطاع الأعمال العام، قائلًا: «الحديد والصلب مشكلتها هي عقود من الخسارة الفعلية، ولازال هناك أمل في استغلال مناجم شركة حلوان ورفع تركيز الخام بها وتوريد المكورات للمصانع المتكاملة الموجودة بدلا من أن يستوردوا من البرازيل».

تابع: «التزامنا بتعويضات سخية ومجزية للعاملين كجزء اساسى للحل وهم نحو ٦٤٠٠ عامل وهناك حاجة لكفاءات من بينهم وقد أبلغنا أسماءهم اليوم للشركات المعنية».

وكشف أن إجراءات التصفية ستبدأ فعليا بعد نحو ٣ أسابيع وهى المدة اللازمة لقيد الشركة المنقسمة في البورصة أولا، موضحا أنه لم يتم تحديد قيمة الأموال التي ستنتج عن تصفية الأفران والأصول والمعدات والاغراض.

وختم قائلًا: «الأهم هو اتباع الأصول القانونية والشفافية في التصفية، وحقوق العمال أولوية يليها أصحاب الديون يليهما حاملو الأسهم، حيث الحكومة لها نحو ٨٦٪ منها».