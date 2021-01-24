القصير: الزراعة تساهم بـ15% من الناتج المحلي وتستوعب 25% من القوى العاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة بأكملها يولون اهتمامًا خاصًا ومساندة ودعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، خاصة وأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي.

وأوضح في بيانه أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن قطاع الزراعة تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية لتصل إلى 2.2 مليار دولار بما يعادل أكثر من 33 مليار جنيه، علاوة على الصادرات الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 2.7 مليار دولار، وفقًا لما سيتضح تفصيلاً فيما بعد.

وأشار إلى تأثير جائحة كورونا على كل القطاعات، إلا أنها أظهرت أن قطاع الزراعة يعتبر أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي تتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات والتكيف معها حيث استطاع قطاع الزراعة الصمود أمام تداعيات تلك الجائحة وحقق معدل نمو إيجابي بلغ حوالي 4% تقريبًا خلال عام 2020.